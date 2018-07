GALSEN221 – A défaut de se signaler à travers les ventes de leurs disques ou d’une toute autre manière en rapport avec leurs carrières musicales, Queen Biz et Mame Goor Diazaka peuvent se vanter d’alimenter constamment la toile. Les deux artistes se retrouvent souvent au cœur des débats. Et pas forcément pour les bonnes raisons. On s’en rend très rapidement compte en jetant un coup d’œil aux commentaires les concernant.

