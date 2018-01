Vidéo : la réaction à chaud de Modou Lo après sa victoire

GALSEN221 – Modou Lo a malmené Lac de Guiers 2 hier, au stade Léopold Sédar Senghor, avant de l’emporter par décision arbitrale. Le natif de Guédiawaye sanctionné pour cumul d’avertissements, « Xaragne » s’adjugeait ainsi leur deuxième confrontation, après que la première se soit soldé sur un nul. Une fois le combat terminé, le « Roc » des Parcelles Assainies s’est immédiatement trouvé un endroit où s’isoler loin des regards indiscrets, alors que ses supporteurs étaient en transe et ne demandaient qu’à le voir et le toucher.

Galsen221.com