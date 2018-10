GALSEN221 – Sophie Sène, ex danseuse dans la troupe de Mbathio Ndiaye et de Pape Moussa, a vu des rumeurs naître au sujet d’une supposée relation amoureuse qu’elle entretiendrait avec Sidy Diop, l’étoile montante de la musique sénégalaise. Dans cette vidéo, elle brise le silence et apporte des éclaircissements à ce sujet.