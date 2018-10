C’est une relation qui en irrite plus d’un. Depuis le début de la campagne présidentielle de Donald Trump, Kanye West n’a jamais caché toute son admiration et son affection pour celui qui est finalement devenu président des Etats-Unis. Le milliardaire agace autant qu’il intrigue, et tient souvent des propos jugés racistes à l’égard des minorités. Mais qu’à cela ne tienne, Kanye West, habitué des scandales et résolument opposé à l’opinion générale, persiste et signe : Donald Trump est un « mec bien ». Jeudi 11 octobre, le rappeur a ainsi été reçu par le président américain à la Maison Blanche. Dans le Bureau ovale, et sous un parterre de journalistes, les deux hommes se sont montrés plus proches que jamais, comme deux vieux amis qui se retrouvent après plusieurs années…