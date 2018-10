GALSEN221 – Pape Diouf s’est directement dirigé auprès de sa mère après être rentré de la France où il a écrit l’une des plus belles pages de l’histoire de la musique sénégalaise avec son concert à Bercy. Entouré de ses amis et proches, mais aussi et surtout côte à côte avec sa maman, le leader de la Génération consciente a eu des mots forts qui n’ont pas manqué de toucher les personnes présentes.