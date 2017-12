Vidéo: Rich Rappaport, rare personne autorisée à confectionner des faux billets aux USA

Il y a de cela 9 ans, Rich RJ Rappaport ouvre RJR Props, une boutique d’accessoires pour films, séries et clips vidéo à Hollywood. Avec le temps, il a vu sa clientèle grandir de plus en plus pour aujourd’hui fournir plus de 175 films et séries à succès (“Breaking Bad“, “The Walking Dead“ ou encore “The Tomb“ avec Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone), ainsi que des rappeurs connus mondialement : 50 cent, Kendrick Lamar et Lil Wayne pour n’en citer que quelques-uns.

Bien que fabriquant de fausses armes et machines en tout genre, la spécialité de Rappaport est insolite : le faux cash. En effet, il est l’une des seules personnes au monde qui puisse en produire légalement. Pour se faire, il a passé plus de 3 ans à perfectionner la création des faux billets verts avec l’aide des Services secrets américains et à passer toutes les lois au peigne fin. Initiative très judicieuse de la part du businessman, puisque d’autres moins prévenants se sont retrouvés en prison pour utilisation de faux argent qui avait l’air “trop vrai“ .