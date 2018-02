Vidéo: Un riche sud africain offre de l’argent à tous les invités de la cérémonie de FOGECA

Le Forum des Opérateurs pour la Garantie de l’Emergence Economique en Afrique (FOGECA) riche de plus de 800 hommes d’affaires et opérateurs économiques n’a nul autre objectif que de service de cadre de promotion de l’économie africaine. le Fogeca s’inscrit également dans la logique de lutte contre la pauvreté à travers la création de micro-entreprises et de groupements d’intérêt économiques au profit, notamment, des jeunes et des femmes, la formalisation du secteur informel africain, à travers le renforcement des capacités et le développement de mécanismes de financement adaptés, la facilitation de la réinsertion économique des émigrés de retour en Afrique et le développement d’un partenariat entre les opérateurs économiques africains et ceux du reste du monde.

Durant une soirée organisée par Fogeca, un de leur représentant venant d’Afrique du Sud a agi en vrai distributeur automatique. Les bénéficiaires de la gentillesse de ce donateur n’y croyaient pas leurs yeux.