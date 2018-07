GALSEN221 – Rokhy Daba fait partie de ces perles de la comédie et du cinéma qui se sont révélées grâce à la série « Nafi ». Arrivée en court de route dans le téléfilm, l’actrice réagit à l’actualité sur la toile et raille la Première dame Marième Faye Sall après sa photo en compagnie du féticheur Idrissa Ndiaye. La photo en question a été prise en Russie lors de la Coupe du monde de football et le passage du couple présidentiel au pays de Poutine.

