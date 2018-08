GALSEN221 – Rouba Sèye était invitée sur le plateau de l’émission « Seetu bi », présentée par Keb’s Thiam. En compagnie de Tapha Touré, présent à ses côtés, l’actrice dans la série « Mbettel » évoque un certain nombre de sujets dont les rôles qu’elle refuserait si on les lui proposait. Et, à la surprise de certaines personnes, elle a déclaré que jouer le personnage d’une prostituée ne la dérangerait en rien. Des propos qu’elle ne manque pas d’expliquer, bien entendu.