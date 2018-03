On la connait et on la suit comme actrice dans la série “Mbettel”. Rouba Sèye a séduit les sénégalais grâce au rôle qu’elle joue dans la série. Mais apparemment la jeune dame a plus d’une corde à son arc. Dans cette vidéo on la voit danser du “sabar”, une danse de chez nous, qu’elle maîtrise parfaitement, sans surprise, on a envie de dire.