GALSEN221 – Les rumeurs de couple entre Pape Birahim et Aida Samb vont bon train depuis quelques semaines. Et, Pape Birahim n’a rien fait arranger les choses. Aujourd’hui, Aida Samb est sortie de sa grotte pour rétablir la vérité et mettre un terme au débat sur la question.

Galsen221.com