Apparemment, le couple Seck est en parfaite harmonie. Après les rumeurs sur leur divorce et une relation qui bat de l’aile, Fama Thioune et Mactar Seck ne cessent de s’afficher en amoureux. Dans leurs dernières publications, la présentatrice de la Télé Futurs Médias et le petit frère de Coumba Gawlo s’amusent avec les filtres de l’application Snapchat.