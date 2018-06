GALSEN221 – Il s’agit d’une scène digne des plus grands films de western américain. A Sacré-Cœur, quelques encablures de la cité Keur Gorgui pour être plus précis, un particulier et une camionnette ont eu un échange assez dur. Ni une ni deux, le particulier a dégainé une arme pour menacer le chauffeur de la camionnette avant de tirer à plusieurs reprises sur les pneus du véhicule en question, sous le regard médusé des personnes assistant à la dispute.

