GALSEN221 – Star incontestée de l’équipe nationale du Sénégal dont il est le fer de lance, Sadio Mané est connu pour être un garçon timide et réservé. Malgré sa grande notoriété, ses penchants au quotidien demeurent quasiment un mystère. Actuellement à Khartoum avec le reste de l’équipe pour un match, demain mardi, dans cadre des éliminatoires de la Can 2019, le Red de Liverpool s’est confié sur ses habitudes et goûts alimentaires. C’est déjà ça de fait.