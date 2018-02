GALSEN221 – « La maladie d’amour ». Cette vieille chanson datant de 1973 et interprétée par Michel Sardou résume à merveille la relation entretenue par Abba No Stress et son épouse. Les deux tourtereaux ne se quittent pas d’une semelle et ne ratent pas une occasion d’exposer leur amour. Ils forment un jeune couple qui croque la vie à pleine dent et, en plus, vont de pair.

