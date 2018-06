GALSEN221 – De nombreuses critiques ont vu le jour lors des premiers épisodes de la série « Nafi ». Beaucoup ne comprenaient pas pourquoi le choix de la production s’est porté sur la dénommée Sandra Diop pour le rôle principal. Toutefois, au fil du temps, elle a su s’affirmer. Pleine d’audace et jouant de ses atouts, l’actrice s’est imposée et désormais la question ne se pose plus. Elle mérite bien le rôle qui lui a été attribué.

Galsen221.com