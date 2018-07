Vidéo: Sanekh gâche l’émission en direct de Mbaye Dozé

En plus d’être son ami et jeune frère, le comedien Mbaye Dozé adule Cheikhou Guèye, plus connu sous le pseudo de « Sanekh ». Admiratif, l’artiste comédien s’inspire de son aîné et ambitionne de réaliser les mêmes exploits que lui. Pour lui, Sanekh est une référence et mérite tout ce qui lui arrive aujourd’hui, en plus d’avoir contribué de manière considérable au développement du théâtre sénégalais, Sanekh est très apprécié par Mbaye Dozé. Cependant, sur cette vidéo Sanekh a gâché l’émission en direct que Mbaye Dozé était en train de tourner suite à la défaite des lions. Sacré Sanekh.