Ousmane Sonko se distingue de plus en plus comme l’un des leaders politiques les plus crédibles. Décrit comme éloquent, pertinent et déterminé, le leader de Pastef serait même, selon certains analystes, la nouvelle tête de gondole de l’opposition.

Dans cette video, Sanekh et Cié le comparent aux deux phénomènes de Paris Saint Germain (PSG): le brésilien Neymar et le francais Kylian Mbappé.