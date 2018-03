Vidéo : Sanekh, Soumboulou et Jojo ont fait une annonce énigmatique

GALSEN221 – Que préparent donc Soumboulou, Jojo et Sanekh ? Telle est la question posée par les internautes qui sont tombés sur la vidéo des trois acteurs et artistes comédiens qui font l’annonce d’un événement à venir, sans pour autant donner plus de détails si ce n’est la date. Est-ce leur retour sur le petit écran ? Nous donnons notre langue au chat. Ce qui est sûr, et certain, Soumboulou Bathily occupe une place importante dans l’annonce qui a été faite, comme le laisse entendre Cheikhou Guèye alias Sanekh.

Galsen221.com