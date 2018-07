Sankara Mbaye et sa fille Daba s’ambiancent encore: Rappeur Vs Gueweul !

Le Youtubeur Sankara Mbaye s’ambiance encore dans ces nouvelles vidéos avec sa fille Daba. Dans un style de rappeur, le père et la fille donnent un joli spectacle, et dans la seconde vidéo, il vexe sa petite fille en lui rappelant comment sa mère l’avait dragrée! Sacrée famille, Regardez!

