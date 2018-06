GALSEN221 – Peu avant le match entre le Sénégal et la Colombie hier, jeudi, Sankara Mbaye et Daba Gueweul avait posté une vidéo pour afficher leur soutien aux Lions. Malheureusement, ces derniers ont perdu, quittant la compétition au passage dès la phase de groupes. Très affectés, le père et la fille auraient préféré, comme tous les sénégalais, un autre dénouement.

Galsen221.com