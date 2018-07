Vidéo : Sankara Mbaye révèle la raison du voyage de Bijou de la 2Stv aux Etats-Unis

GALSEN221 – Depuis un moment, Bijou, animatrice à la 2Stv, est aux Etats-Unis où elle a même pris part au sketch de Sankara Mbaye et sa fille Daba Guéweul durant le mois de ramadan. Ce dernier, d’ailleurs, nous donne quelques éclaircissements sur la présence de l’ancienne de la Sen Tv au pays de l’oncle Sam. En effet, alors qu’ils étaient en compagnie de Françoise Hélène Gaye qui s’est faite connaître durant la polémique autour de Assane Diouf, Sankara Mbaye a fait savoir que Bijou doit être graduée. L’animatrice a donc pris la direction des USA pour accroître ses connaissances et remplir un peu plus sa besace intellectuelle.

Galsen221.com