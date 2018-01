Vidéo: Scandale en Angola un commandant de l’armée se comporte en pervers en première classe

Galsen221- Celui qu’on prenait pour le chef d’état-major de l’armée angolaise est en fait selon les informations recueillies un commandant d’un bataillon. Le chef d’état-major est le général Geraldo Sachipendo Nunda, un transfuge de l’Unita.

Occupant un rang important dans l’armée, on s’attendrait que ce dernier se comporte en personne responsable et non comme un pervers dans un avion confortablement installé en première classe dans un luxe d’une insolence inouïe. La pauvre hôtesse de l’air a du supporter le mauvais comportement de ce dernier pendant un certain temps.

Il semblerait que certaines personnes en position de pouvoir ont tendance à ne pas respecter les femmes et cela est bien dommage. Il y a des limites à ne pas dépasser, il faut respecter le corps d’autrui, il est fort probable que ce dernier n’aurait pas apprécié que sa femme se fasse toucher de cette manière.

