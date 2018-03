Vidéo: Séance d’écoute du prochain album de Pape Diouf, même le président Macky a passé sa commande

Pape Diouf, le leader de la Génération consciente (Gc) a invité ce dimanche la presse et ses fans pour une séance d’écoute de son prochain album.

La salle a refusé du monde venu écouter les titres que l’enfant de Pikine va proposer aux mélomanes. En effet dix (10) titres: « Ku nek ak bosam, Rëkkënte-bi, Dignité, Bësu garmi, Merci, Sereer, Yalla jexul, Sama nijaay, Yëngël gësëm et Mara ont été concoctés par le protégé du label « Prince Art ».

Déjà plus d’une dizaine de Cd ont été commandées et parmi les fan de la Gc, le président Macky Sall qui a passé sa commande.