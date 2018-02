GALSEN221 – Avant d’être une voyante, la plus célèbre et médiatisée du pays, Selbé Ndom est avant tout une femme et une mère de famille. Un côté qu’elle ne montre pas souvent et qu’elle a décidé de partager avec le public à travers l’émission « Ci biir keur » de nos confrères de Leral. Pendant plus d’une trentaine de minutes, la dame aux rastas se confie et partage son quotidien, son intimité.

