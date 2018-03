GALSEN221 – Selbé Ndom ne change pas son fusil d’épaule et confirme ses dires en exclusivité au micro de Galsen221, concernant le combat entre Balla Gaye 2 et Gris-Bordeaux. En effet, elle confirme ses propos quant à la victoire du fils de Double Less et donne les détails de sa vision.

