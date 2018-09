GALSEN221 – Selbé Ndom s’est faite rare ces dernières semaines. Mais, elle a jugé nécessaire de refaire surface au moment où la maladie de Sa Cadior est sur toutes les lèvres. La voyante parle ainsi au micro de nos confrères de Sunugal24 de l’insuffisance rénale dont souffre l’ancien lutteur et lance un appel à toutes les bonnes volontés, dont les promoteurs et les VIP de l’arène. En plus de cet appel, Selbé a promis qu’elle se « penchera sur le cas » de Sa Cadior afin de voir ce qu’elle peut faire pour l’aider à se remettre sur pieds.