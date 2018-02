GALSEN221 – Selbé Ndom n’a pas apprécié les menaces de la tante à Ama Baldé et, comme on pouvait s’y attendre, elle n’a pas tardé à lui répondre. Très remontée, la célèbre voyante s’est directement adressée à celle-ci, en soulignant qu’elle a une certaine retenue du fait du profond respect qu’elle a pour Ama Baldé qu’elle considère comme son fils, son frère. Quelque chose nous dit que cette histoire est loin d’être terminée entre la tante du tombeur de Papa Sow et la voyante.

