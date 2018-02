GALSEN221 – Selbé Ndom a plus d’une corde à son arc et elle a décidé de ne plus se limiter à la voyance. Dans un extrait de l’entretien qu’elle a accordé à la chaîne Youtube « Pikini », la dame aux rastas fait savoir qu’elle s’est « recyclée » dans la médecine traditionnelle avec la vente de produits destinés aux hommes impuissants. Peut-être le premier pas d’une reconversion définitive.

