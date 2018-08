GALSEN221 – Selbé Ndom ne lâche pas le morceau. Bien au contraire. Cible de plusieurs critiques et autres railleries à l’issue du combat royal qui opposait Bombardier à Eumeu Sène, la voyante est revenue à la charge pour se justifier. Toujours aussi virulente, elle se livre une nouvelle fois à une série de « révélations » qui ne devraient pas manquer de donner naissances, encore, à une série de polémiques. Elle parle entre autres du nouveau roi Eumeu Sène et des frères Aziz et Baye Ndiaye.