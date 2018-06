GALSEN221 – Leroy Sané a été, à la surprise générale, non sélectionné par l’Allemagne pour la Coupe du monde en Russie. Et, le jeune joueur d’origine sénégalaise semble bien le vivre aux côtés de sa petite amie Candice Brook avec qui il passe ses vacances du côté de Beverly Hills en Californie (Etats-Unis). Bisous et autres câlins, l’attaquant de Manchester City n’a visiblement pas le temps de s’apitoyer sur son sort.

