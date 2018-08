Vidéo – Sen P’tit Gallé : le candidat Modou Samb fait le show avec sa maman

GALSEN221 – Candidat à l’édition 2018 de l’émission « Sen P’tit Gallé », le jeune Modou Samb a de qui tenir. Et pour cause, la graine d’artiste, alors à l’esplanade de Cœur de Ville, a assuré le spectacle avec… sa mère. Cette dernière est venue lui apporter son soutien et peser de tout son poids grâce à ses talents de chanteuse qui ne laissent aucune place au doute quant à l’origine de la passion du jeune homme. C’est un fait assez rare pour être signalé car, par le passé, on ne se souvient pas d’une telle association dans le cadre de l’émission.