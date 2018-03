Vidéo – Série Nafi : le « couple » formé par Roger et Soukeyna fait déjà parler

GALSEN221 – Les internautes et téléspectateurs se mettent souvent à la place de cupidon et mettent « en couple » les acteurs des séries sénégalaises dès qu’ils voient une certaine proximité entre personnes du sexe opposé. Actuellement, Roger et Soukeyna, tous deux acteurs dans la série « Nafi », sont au cœur des débats. Après quelques semaines à travers lesquels on peut les voir ensemble, la toile s’est enflammée et certains internautes ont commencé à faire circuler des rumeurs de couple entre les deux collègues de travail.

Galsen221.com