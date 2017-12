Vidéo – Serigne Modou Kara: « Macky Sall va gagner la présidentielle, wayé amna béneu mais »

En marge d’une conférence de presse organisée à Mermoz, Serigne Modou Kara revient sur les rapports entre le Sénégal et l’Occident qui, à l’en croire, n’est pas une référence. Selon le marabout, Serigne Bamba est la meilleure des références. Il estime cependant que l’Etat ne joue pas le jeu avec lui, bien qu’il ne soit pas un homme à problèmes. Il exhorte l’Etat à gracier certains détenus comme les femmes qui ont fait plus d’un an en prison. Il est sûr que Macky Sall va gagner l’élection présidentielle de 2019. ci dessous la vidéo