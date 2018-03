Ablaye Diouf alias “Serigne Ngagne” comédien et amateur public. Cet “académicien”, des chouchou des médias et des publicitaires, omniprésent sur le petit écran, incarne aujourd’hui une certaine idée de l’humour sénégalais. On a l’impression de tomber sur un vieux pote. On a l’impression d’attendre nerveusement un ami d’enfance, façon «impatient de le revoir». Dans cette vidéo où ce dernier tourne pour une publicité il nous gratifie de ces talents de danseur.