GALSEN221 – La jeune et non moins talentueuse artiste Abiba a accordé un large entretien à nos confrères de Sénégal7. Au cours de celui-ci, celle à qui les mélomanes prédisent un avenir radieux dans le milieu de la musique sénégalaise aborde une multitude de sujet dont ses relations avec les garçons, mais aussi sa rencontre avec le roi du Mbalakh et leader du Super Etoile de Dakar, Youssou Madjiguène Ndour.