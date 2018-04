GALSEN221 – Sidy Diop est ce qu’on pourrait appeler un artiste complet. En plus d’être un excellent chanteur de Mbalakh, l’étoile montante de la musique sénégalaise a montré qu’il avait plus d’une corde à son arc en changeant complétement de registre alors qu’il était dans la ville sainte de Touba. La voix émouvante et pleine de vibrations, il a donné des frissons aux personnes qui étaient présentes.

Galsen221.com