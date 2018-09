Vidéo – Sidy Diop : « li ma seek ay yénén artistes yi »

GALSEN221 – Sidy Diop, considéré l’un des grands espoirs de la musique sénégalaise, est connu pour son humilité et sa simplicité. Deux traits de caractère qui ont fait de lui un des chouchous de ses aînés. Alors qu’il avait pris pour habitude de reprendre les chansons des célèbres artistes de chez nous à ses débuts, le succès ne lui est pas monté à la tête et il est resté ce jeune qui aime partager et apprendre auprès des plus expérimentés. Interrogé sur la nature de ses relations avec les autres artistes, l’interprète de « coucou snap » n’a pas eu de mal à trouver ses mots.