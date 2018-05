Sidy Lamine Niasse ne décolère pas, il est vraiment affecté par la sortie « insultante et blasphématoire » d’Idrissa Seck à l’endroit de l’Islam. Pour avoir dit tout ce qu’il a dit sur le Coran et sur le prophète, Sidy Lamine Niasse considère qu’Idrissa Seck n’est plus musulman, il doit se reconvertir en islam s’il le désire, mais de toute façon, selon Sidy Lamine Niasse, Idrissa Seck qui a nié le Saint Coran, n’est plus musulman.

