Vidéo : Siir répond aux rumeurs sur sa relation avec Chabi

GALSEN221 – Siir et Chabi sont annoncés comme étant un couple fou amoureux. Depuis le temps, les tourtereaux supposés n’ont pas jugé nécessaire de démentir les infos reçues. Au cours de cet entretien, l’acteur répond (enfin) et parle de leur relation. Toutefois, celui qui évolue également dans le monde du stylisme n’a pas souhaité se montrer clair. Au contraire, en supposant que son actuelle petite-amie pourrait être Chabi, il n’a fait que jeter de l’huile sur le feu. Une stratégie de com que le « beau gosse » pourrait avoir établi pour préserver sa vie privée.

