GALSEN221 – Les candidats de l’émission Sen P’tit Gallé ne se limitent pas à la chanson. Ils militent également pour des causes. Dans ce sens, les jeunes ont mis sur pieds un sketch visant à sensibiliser quant au VIH Sida. Une vidéo qui démontre leur engagement et la volonté de la production de leur inculquer un certain nombre de valeurs.