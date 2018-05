GALSEN221 – Soumboulou Bathily sait qu’il faut souffrir pour être belle et elle se donne les moyens de garder sa silhouette de rêve. En effet, comme on peut le voir à travers ses images, l’actrice ne ménage aucun effort et se donne à fond à la salle de sortir pour maintenir son physique intact. Une stratégie qui paye bien évidemment puisqu’elle attire tous les regards sur sa personne une fois pomponnée.

