GALSEN221 – De l’habillement au comportement, le Sénégal regorge de célébrités qui excellent dans l’art de l’extravagance. La palme revient aux artistes chanteuse qui placent quatre (4) d’entre elles parmi les sept (7) stars qui ont été retenues. Il s’agit de Guigui Sarr, Mbathio Ndiaye, Queen Biz et Déesse Major. La blogueuse Feuz Galsen, non plus, n’est pas en reste. Le monde de la télé a également ses représentantes avec Aida Patra et sa digne héritière Amina Poté.

