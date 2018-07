Vidéo – Supposée relation amoureuse avec Sidy Diop : Sosso Thiam brise le silence

GALSEN221 – Depuis quelques temps, des rumeurs font état d’une relation supposée entre Sosso Diop, l’ex de Baye Ndiaye, et l’étoile montante de la musique sénégalaise. Dans des propos relayés par Senepeople, elle brise le silence et met les choses au clair une bonne fois pour toute. « Je n’ai aucune relation particulière avec lui. Tout ce qui nous lie, c’est le fait qu’il me chante et que je lui offre de l’argent en retour », a déclaré la Sosso. Voilà qui a au moins le mérite d’être clair.

