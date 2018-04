GALSEN221 – Tange Tandian est revenu plus largement sur la parenthèse qui a été ouverte lors de son passage à la 2Stv et sa brouille avec l’animatrice Bijou Ngoné. Il était alors question de l’affluence lors des concerts des artistes sénégalais au Zénith de Paris. Bijou n’était pas d’accord avec le journaliste qui, dans cet entretien, souligne son manque de professionnalisme et revient en détails sur les raisons pour lesquelles il tient ses propos avec une telle assurance.

Galsen221.com