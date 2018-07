VIDEO – Tange Tandian : « Wally Seck et Pape Diouf ne sont pas comparables »

Depuis quelques mois, on ne cesse de comparer, à tort ou à raison, Wally Ballago Seck et Pape Diouf.

Le journaliste Tange Tandian a mis fin au débat en déclarant qu’ »il faut comparer ce qui est comparable ».

En d’autres termes, « Pape Diouf et Wally Seck ne sont pas comparables » pour la simple raison qu’ils n’ont pas le même parcours.

Pape Diouf, le leader de la Génération Consciente, « a fait plus de 25 ans de carrière » et « affûter ses armes au sein du mythique groupe Lemzo Diamano », alors que « Wally Seck n’a fait que 10 ans » dans le milieu.

Au-delà de toutes ces considérations, « les deux chanteurs ne sont pas rivaux mais des frères », a révélé M. Tandian.

Enfin, d’après lui, « cette comparaison injustifiée vient des fans », ni plus, ni moins.

Retrouvez un extrait des propos de Tange Tandian

