GALSEN221 – Un marabout du nom de Thierno Amadou Sow a tenté de justifier les raisons pour lesquelles il arrive à Selbé Ndom de dire des contrevérités. Développant sa thèse sur la voyance et ceux qui la pratiquent, le marabout en question va bien plus loin et se veut pointilleux dans ses explications.

Galsen221.com