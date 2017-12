Vidéo – Thiès: Un serpent retrouvé dans le fourgon des prisonniers

En allant récupérer des détenus extraits de la Mac pour les audiences au tribunal, arrivés sur l’avenue Caen, plus exactement aux abords du lycée Malick Sy, les gardes pénitentiaires ont constaté la présence dans la voiture d’un reptile de couleur blanchâtre qui mesure plus d’un mètre. Fort heureusement, il n’y avait aucun détenu à bord. Armés de bâtons, les deux matons, secourus par les passants, ont finalement pu venir à bout du serpent. Cet incident remet sur la table la lancinante question du manque criard de véhicule dont est victime la prison de Thiès. Une source nous renseigne que la voiture était restée en panne depuis plusieurs mois et a été stationnée dans une zone enclavée de la prison où il y a beaucoup d’herbes. La bête tuée, les spéculations sont allés bon train.