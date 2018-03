GALSEN221 – Thione Ballago Seck a fait la comparaison entre lui et son fils Waly Seck. Invité par Ahmed Aïdara dans l’émission « Teuss » de ce lundi, dans la matinée, Thione a joué de la complexité de la langue wolof pour répondre à une question sur le meilleur chanteur entre lui et sa progéniture. Et si nous comprenons bien, Waly est meilleur chanteur…parce qu’il est plus jeune.

Galsen221.com