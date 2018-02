GALSEN221 – Même si elle est moins en vue sur la scène musicale ces derniers temps, Titi n’en demeure pas moins une des plus grandes divas que la musicale sénégalaise ait connu cette dernière décennie. Et, qui dit diva dit forcément strass et paillettes. Toujours en beauté, l’interprète de “gueune gui deuk” fait une nouvelle fois honneur à son rang.

